Marçal propõe sabatina, Boulos topa e vice de Nunes reage: ‘Procurando emprego de jornalista?’

Derrotado no primeiro turno da eleição paulistana, o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) ressurgiu nesta quarta-feira, 23, para propor sabatina com os candidatos à Prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL).

Em publicação nas redes sociais, Marçal disse que o encontro seria para perguntar o que o povo quer saber dos candidatos ao cargo mais importante da capital paulista. “Aqui no meu canal, sem gracinha, sem diferenciação”, disse o terceiro colocado na disputa deste ano. A ideia é realizar os encontros na quinta e na sexta.

Pouco tempo depois, Boulos comentou a publicação dizendo topar o encontro. “Eu topo, nunca fugi de dialogar com ninguém. Será que o prefeito Ricardo Nunes topa ou vai fugir?”, comentou o psolista com uma provocação. A campanha de Nunes não se manifestou sobre o assunto.

O vice de Nunes, no entanto, também reagiu a Marçal. Coronel Mello Araújo (PL) provocou o ex-coach. “Está desempregado? Procurando emprego como jornalista? Vai terminar suas obras na África”, escreveu. Marçal retrucou: “Bateu o medo aí, coroné? Enfrentar com arma é fácil, bora (sic) no argumento”, disse.

Marçal decidiu pela neutralidade no segundo turno. Ele afirmou que só aceitaria apoiar Ricardo Nunes se houvesse um pedido de desculpas do atual prefeito, além de Silas Malafaia, Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro.