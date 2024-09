Marçal, estagnado em pesquisas, apela a Tarcísio e faz churrasco em palco de show sertanejo - O Liberal

Após estagnar nas pesquisas eleitorais, o candidato do PRTB Pablo Marçal apelou para o compartilhamento de um vídeo antigo em que aparece ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e ainda marcou presença em um show da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba em Itu, no interior de São Paulo. No palco do evento, na sexta-feira, 13, ele fez churrasco.

O ex-coach caiu 3 pontos porcentuais nas intenções de voto, segundo pesquisa do Datafolha, passando de 22% para 19%. No último levantamento da Quaest, Marçal aparece atrás de Guilherme Boulos (PSOL) numericamente, com 23%. O cenário, no entanto, é de empate técnico entre o psolista, o empresário e o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Sem tempo de televisão e rádio, e com pouco fundo eleitoral – que se comprometeu a não utilizar – Marçal deposita sua estratégia nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, o ex-coach publicou uma gravação de 2022, quando participou de um ato em apoio à campanha de Tarcísio, e questionou “O que será que aconteceu?”, afirmando ter o “maior respeito” pelo governador. No vídeo, Tarcísio chamava Marçal de “transformador de almas”. O governador apoia a candidatura do atual prefeito Ricardo Nunes.

“E junto tem esse transformador de almas, essa pessoa que inspira tantos brasileiros, Pablo Marçal. Então eu não esperava isso, é uma surpresa maravilhosa, Pablo Marçal, fiquei sabendo hoje de manhã. É uma alegria muito grande, gente. E cada dia a mais eu tenho a convicção que esse projeto é de Deus. Não tem outra explicação”, afirmou Tarcísio na época.

Em sabatina na Jovem Pan News nesta sexta-feira, 13, Marçal citou o vídeo e pediu ainda para que o governador não “se levante” contra ele “pois será ingrato”. Questionado sobre o apoio de Tarcísio a Nunes, o ex-coach afirmou que está “tranquilo” quanto a isso. “Eu estive no Palácio e falei pra ele, você tem que apoiar mesmo, só não se levante contra mim, porque senão você vai ser ingrato. Nós lutamos do mesmo lado”, disse o candidato do PRTB.

O ex-coach afirmou ainda que “sonha” em vencer o pleito em São Paulo e poder governar ao lado de Tarcísio. “Nós vamos tocar as grandes obras. Eu sou um tocador de obra na iniciativa privada, o senhor é na pública, nós vamos ser uma dupla. Cara, imagina a dupla, Tarciso e Marçal, tocando o terror em São Paulo. Vai ser assustador, eu sonho com isso”.

Churrasco em palco durante show

Em busca de apoio eleitoral, Marçal marcou presença em um show da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, que se apresentou no Rodeio de Itu. O ex-coach caminhou pelo evento e acompanhou a apresentação da dupla no palco, onde fez churrasco e falou com o público.

“Cadê a galera do agro aí? Para quem não sabe eu tenho fazenda nessa terra aqui. Estamos juntos Itu”, disse o ex-coach. A declaração de bens disponível no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no entanto, não inclui nenhuma fazenda localizada na cidade.

Em seguida, Sorocaba pediu para a plateia fazer o “M”, símbolo utilizado pelo candidato, e para a produção colocar uma churrasqueira no palco para que Marçal ajudasse a “tocar o churrasco”. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais de Marçal, o candidato aparece cortando e temperando carnes ao lado de Fernando, que vestia um chapéu com a letra M.