Marçal diz para Tabata voltar quando tiver estatura para estar na Prefeitura de SP

Durante o debate promovido nesta segunda-feira, 30, pela Folha de S.Paulo e pelo portal UOL, o candidato Pablo Marçal (PRTB) debochou da postura da deputada federal Tabata Amaral (PSB) e desejou que a deputada “continue crescendo” e falou que, “quando ela tiver a estatura perfeita”, poderá voltar para as eleições municipais de São Paulo.

O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) havia questionado a deputada sobre a votação do aumento de pena para crimes de roubo e furto, perguntando a ela qual é a justificativa para não ter votado no projeto. Tabata afirmou que, sim, perdeu a votação, mas que concorda com o projeto. Como tinha menos de um minuto de seu banco de tempo, a deputada aproveitou para pedir voto do eleitor.