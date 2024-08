Brasil e Mundo Marçal decide ficar de costas durante fala de adversários no debate do ‘Estadão’

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) decidiu, sem explicações, dar as costas a adversários durante o debate promovido pelo Estadão nesta quarta-feira. A atitude acontece durante as falas de Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB), embate mais propositivo do bloco, quando os candidatos conseguiram apresentar propostas para segurança pública e mantendo críticas à gestão do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB).