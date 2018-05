Manifestantes fazem protesto pró-ditadura militar em frente ao Congresso

Manifestantes pró-ditadura militar realizam no início da noite desta segunda-feira protesto em frente ao Congresso Nacional. Com buzinas, apitos e cartazes, eles pedem que os militares assumam o comando do País.

O protesto acontece no gramado em frente aos prédios da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A polícia legislativa está no local e não divulgou uma estimativa de número de manifestantes presentes.