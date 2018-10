Manifestantes comemoram vitória de Bolsonaro na Esplanada dos Ministérios

Milhares de manifestantes caminham neste momento em direção à Praça dos Três Poderes, em Brasília, onde ficam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o edifício sede do Supremo Tribunal Federal (STF), para comemorar o resultado da eleição de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência da República.

A Polícia Militar do Distrito Federal bloqueou os dois lados da Esplanada dos Ministérios na altura do Congresso e do Palácio do Planalto. Os apoiadores de Bolsonaro comemoram com fogos de artifício, usam camisa da seleção brasileira e carregam bandeiras. Ainda não há estimativa oficial do número de manifestantes.