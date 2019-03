Maltratar presidente da Câmara ‘é caminho para o desastre’, diz FHC no Twitter

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deu uma espécie de conselho ao atual ocupante do cargo, Jair Bolsonaro. Em seu perfil no Twitter, o tucano disse que “maltratar quem preside a Câmara é caminho para o desastre” e que quem não entende o funcionamento do Congresso “não governa e pode cair”.

“Paradoxo brasileiro: os partidos são fracos, o Congresso é forte. Presidente que não entende isso não governa e pode cair; maltratar quem preside a Câmara é caminho para o desastre. Precisamos de bom senso, reformas, emprego e decência”, escreveu FHC na noite deste domingo, 24. “Presidente do país deve moderar não atiçar”, emendou.

Os comentários acontecem em meio a uma troca de farpas protagonizada, ao longo dos últimos dias, entre Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em torno da responsabilidade por conseguir os votos necessários para a reforma da Previdência.

Maia e Bolsonaro ainda não se encontraram desde que o presidente voltou de viagem do Chile mas, em jantar realizado no domingo com integrantes do Centrão, a mensagem do demista foi de que era preciso “baixar a temperatura” da crise entre os dois Poderes.