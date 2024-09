Malafaia chama vídeo de Marçal em ambulância após cadeirada de Datena de 'pirotecnia' e 'farsa' - O Liberal

O pastor Silas Malafaia chamou de “show de pirotecnia” e de “farsa” o vídeo em que o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) aparece deitado em maca dentro de ambulância sendo levado para o hospital. O caso aconteceu depois do empresário ser atingido por uma cadeira arremessada por José Luiz Datena (PSDB) durante o debate da TV Cultura deste domingo, 15. As declarações do religioso foram feitas em vídeo publicado na tarde desta segunda, 16, em suas redes sociais.

“Vou mostrar para vocês a farsa que esse cara monta para tentar tirar proveito. Não é possível você continuar sendo manipulado por esse psicopata. Ele provoca o Datena, que perde a cabeça com a bobagem e joga a cadeira em cima dele. Ele sai andando do estúdio tranquilamente, alguém pede uma ambulância para ele e aí vem um show de pirotecnia dentro da ambulância dele para dar gravidade”, diz Malafaia. O pastor também repudiou a agressão do apresentador de TV contra o ex-coach.

O líder religioso bolsonarista faz menção a um dos reels publicados no perfil do Instagram de Marçal. No vídeo, o candidato é mostrado dentro de uma ambulância aparentando ter dificuldade para respirar – como relatou nota enviada por sua assessoria logo após o postulante do PRTB ter deixado o encontro na noite de ontem.

Um dos vídeos divulgados pelo pastor mostra um dos integrantes da equipe médica do hospital Sírio-Libanês, local para onde Marçal foi encaminhado após o debate, dizendo que o empresário teve uma “linhazinha de fratura” na costela. Malafaia também comenta outra postagem do candidato do PRTB, em que ele compara a cadeirada com a tentativa de assassinato do ex-presidente norte-americano Donald Trump, que ocorreu em julho deste ano, e com a facada em Jair Bolsonaro (PL) em 2018, durante sua primeira campanha presidencial.

“Olha o que eles colocam na rede deles. Isso é um deboche da tentativa de assassinato de Trump e Bolsonaro. Ele tem usado essa tática e essa técnica de tentar atingir a fraqueza dos seus adversários, debochar deles para eles perderem o equilíbrio emocional. Isso é um palhaço. É um manipulador. Repudiamos o ato de Datena, mas a farsa que ele monta para tirar proveito é uma vergonha”, ressaltou Malafaia.

Outro vídeo publicado pelo religioso mostra o mediador do encontro, o jornalista Leão Serva, ao ver Datena saindo de seu púlpito, gritando “não, Datena!”, enquanto o postulante já se dirigia, segurando uma cadeira, ao local onde estava o ex-coach. Ricardo Nunes (MDB), inclusive, aparece em um dos momentos do vídeo tentando segurar os braços do tucano.

Marçal chamou a cadeirada de “tentativa de homicídio” e postou diversos conteúdos sendo atendido no hospital Sírio-Libanês. Em uma das fotos divulgadas, ele aparece com uma pulseira verde, que indica que sua condição não era grave. Em nota divulgada nesta segunda-feira, o Hospital Sírio-Libanês diz que Marçal sofreu traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas.