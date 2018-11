Major Olimpio (PSL) afirma que partido vai buscar ocupar espaços no Congresso

Senador eleito do PSL, Major Olímpio (SP), disse que o partido deve buscar ocupar todos os espaços possíveis no Congresso na próxima legislatura, principalmente em temas que envolvam segurança pública. Ele citou as comissões de Constituição e Cidadania e outras.

Ele disse ainda que defende a condução de Luciano Bivar, presidente do PSL, para a presidência da Câmara.

O Major afirmou ainda que o partido vai esperar a janela para atrair parlamentares de outras legendas que tenham um pensamento similar ao do PSL para o partido.

Ainda de acordo com o senador eleito, durante a reunião dos parlamentares eleitos do PSL, Jair Bolsonaro pediu apoio dos quadros para “melhorar o País”; e disse que ele não falou sobre questões como a presidência da Câmara.

Cerca de 35 dos eleitos do partido compareceram a reunião que acontece em um hotel em Brasília.