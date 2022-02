Mais importante que eleição são as duas vagas para o STF em 2023, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro apontou a escolha de mais dois ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) como mais importante do que a própria eleição para o comando do Executivo em outubro deste ano. A declaração foi dada na manhã desta sexta-feira, 4, a apoiadores no Palácio da Alvorada. Bolsonaro tenta ampliar sua influência na Corte Suprema, que durante o atual mandato impôs derrotas ao governo e sofreu ataques do presidente.

Entre os 11 ministros do STF, Bolsonaro indicou Kassio Nunes Marques e André Mendonça. O presidente eleito em outubro terá o poder de indicar outros dois em 2023, nas vagas de Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Bolsonaro já acenou que os escolhidos serão ligados ao agronegócio, se ele for reeleito.

“Mais importante do que a eleição para presidente são duas vagas para o Supremo ano que vem”, disse Bolsonaro. Em seguida, uma apoiadora afirmou: “é isso mesmo, presidente, a luta vai ser lá”. De acordo com o presidente, “vai acontecer muita coisa até as eleições”.