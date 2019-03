Maia e Alcolumbre são aguardados em evento do Podemos nesta tarde em Brasília

Os presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre (DEM-AP) e Rodrigo Maia (DEM-RJ), são aguardados em um evento realizado pelo Podemos na tarde desta segunda-feira, 25, em Brasília. A informação é do líder do partido na Câmara, José Nelton (GO).

Maia esteve no fim de semana na convenção do PPS e, na sequência, almoçou em São Paulo, com o prefeito João Doria (PSDB).

O Podemos realiza hoje encontro nacional do partido.