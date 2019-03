Maia: Câmara vai entrar com representações contra fundo da Lava Jato

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), confirmou que a Casa irá entrar com uma representação contra o fundo que a Lava Jato anunciou querer criar com os cerca de R$ 2,5 milhões recuperados em operações. “A Mesa Diretora da Casa se reuniu e vai entrar com o apoio de quase todos os líderes, acredito eu, com duas representações, uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal e um pedido de inspeção ao Tribunal de Contas da União”, disse.

Na avaliação de Maia, o Congresso é quem deveria analisar a criação e destinação do fundo. “E uma reclamação, já que nós entendemos que a criação de um fundo precisaria passar por uma autorização legislativa, não apenas a criação, mas a execução de seu orçamento”, disse.

A criação do fundo tem sido alvo de críticas de diferentes setores, inclusive do próprio Supremo, desde que foi anunciada.