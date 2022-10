Macron: ‘Juntos, vamos unir forças e renovar vínculo de amizade entre países’

"Parabéns, caro Lula, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil", disse no Twitter

O presidente da França, Emmanuel Macron, comemora a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições à Presidência.

“Parabéns, caro Lula, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos, vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países”, escreveu Macron em publicação no Twitter.

O presidente francês é desafeto do atual chefe do Executivo brasileiro, Jair Bolsonaro, com quem trocou farpas no passado.