Política Lula volta a prometer retomada do PAC e do Minha Casa Minha Vida

O ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a prometer a retomada do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Minha Casa Minha Vida, se eleito. “Vamos voltar a fazer muito investimento em infraestrutura com PAC. Inauguramos 13 mil obras do PAC e vamos recuperar financiamentos para retomar 14 mil obras do PAC”, disse Lula nesta segunda-feira, 10, em entrevista à rádio Super Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. O PAC foi criado em 2007, durante o segundo mandato de Lula, voltado a investimentos em infraestrutura, saneamento, habitação, transporte e energia.

O ex-presidente falou novamente sobre a retomada do Minha Casa Minha Vida e criticou o atual programa habitacional do governo Bolsonaro, o Casa Verde e Amarela. “Queria que vocês encontrassem uma casa verde e amarela. Contratamos mais de 224 mil casas até 2016 no Minha Casa Minha Vida. Foram entregues 110 mil e o restante estava pata ser construído. Até agora não sei uma casa que ele construiu”, criticou.

Lula afirmou que a retomada do Minha Casa Minha Vida será destinada, principalmente, à população de baixa renda. “Vamos retomar o programa subsidiando a camada mais pobre que não pode pagar. Isso está na Constituição e vamos garantir que todo mundo tenha direito a morar”, defendeu o ex-presidente.

Voltado ao público carioca, o candidato petista prometeu também recuperar a indústria naval com a construção local de sondas para a Petrobras com componentes nacionais a fim de estimular a geração de emprego e renda. “O Brasil vai voltar a ser espelho do mundo. Minha eleição é a primeira chance de trazer investimento do exterior ao Brasil não para comprar nossas empresas, mas para trazer empresa novas ao País”, afirmou Lula.

Ainda na ponta da geração de emprego, Lula citou como medidas para estímulo retomar obras paralisadas, apoio na digitalização e incentivo ao empreendedorismo com financiamentos de bancos públicos, como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Lula também comentou sobre aumento anual real do salário mínimo conforme for o crescimento do PIB, correção da tabela do imposto de renda e redução da fila de pedidos de aposentadoria do INSS.