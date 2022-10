Lula volta a pregar que nordestinos não votem em Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a pregar na noite desta terça-feira, 11, que os nordestinos não devem votar no presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, após declarações do mandatário após a eleição. “O presidente ignorante que nós temos disse que ganhava a eleição no Nordeste porque o povo era analfabeto. Bolsonaro não conhece o Nordeste. Não tem a menor noção do que o Nordeste significou na construção desse país. Quem tiver uma gota de sangue nordestino correndo nas veias não pode votar nesse cidadão”, disse.

O petista rebateu críticas da campanha de Bolsonaro sobre as declarações de que ele pretende trabalhar para retomar o crescimento para que as pessoas “possam comer picanha”. “Eles estão putos comigo por causa da picanha. O Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. Qual a explicação assistir uma mulher no açougue comprando osso e carcaça de frango?”, afirmou.

Ele disse ainda que, caso eleito, o País voltará a ser respeitado internacionalmente. “Ao invés de ter um cara que só fala em ódio, arma. Não queremos um país que venda arma, queremos um país que distribua livros. Esse país vai voltar a ser respeitado pelos EUA, Rússia, China, Alemanha e Argentina”, finalizou.