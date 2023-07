Política Lula volta a despachar do Planalto, com sanção de do projeto Escola em Tempo Integral

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva volta a despachar nesta segunda-feira, 31, do Palácio do Planalto depois de trabalhar os últimos dias no Palácio da Alvorada, sua residência oficial, para se recuperar de procedimento contra dores no quadril.

Pela manhã, Lula se reúne com a secretária-geral das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, às 9h, e participa da cerimônia de sanção do Projeto de Lei nº 2617, de 2023, que institui o Programa Escola em Tempo Integral, às 11h.

À tarde, ele recebe o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lelio Bentes Corrêa, às 15h. Depois, tem reunião com o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, às 16h. Por último, despacha com o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho, às 17h.