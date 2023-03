Lula viaja a Rondonópolis (MT) para entregar 1.440 unidades habitacionais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará, nesta sexta-feira, 3, a entrega de 1.440 unidades habitacionais de um conjunto residencial do Minha Casa, Minha Vida em Rondonópolis, Mato Grosso. O evento de entrega está previsto para ocorrer às 11h no horário local; 12h no horário de Brasília.

O presidente parte de Brasília com destino a Rondonópolis às 9h30, horário de Brasília, e chega à cidade às 9h45, horário local – 10h45 no horário de Brasília. Às 10h30, no horário local, ele fará uma visita à unidade habitacional a ser entregue.

O conjunto residencial é o Celina Bezerra e a entrega das chaves será feita pelas mãos do presidente. Serão entregues 1.440 unidades das etapas 1, 2, 3, 8 e 9 do residencial, informa o Palácio do Planalto. Já as etapas 4, 5, 6 e 7, paralisadas desde junho de 2017, estão em processo de retomada – as tratativas têm sido realizadas pelo Banco do Brasil (agente financeiro) com o intuito de contratar nova construtora. Segundo estimativa, a conclusão destas etapas deve garantir a casa própria de mais 1.152 famílias de Rondonópolis.

A cerimônia de entrega deve contar com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho, e a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

De acordo com informações do Planalto, serão entregues moradias com 46,55 metros quadrados de área privativa, das quais 44 são residências adaptadas. O empreendimento conta com poço artesiano, drenagem de águas pluviais, estação elevatória e emissário de esgoto. O local dispõe de equipamentos públicos como escolas, creches, unidades básicas de saúde, centro esportivo, além de obras de pavimentação, iluminação pública do acesso e reservatório de água potável.

Já às 12h30, horário local, o chefe do Executivo irá partir para São Paulo, onde deve permanecer no final de semana.