Lula vai ao Rio nesta quinta-feira; Bolsonaro cumpre agenda em São Paulo

Com foco total no Sudeste nesta reta final de campanha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza, nesta quinta-feira (20) caminhadas pelo Rio de Janeiro. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre agenda em São Paulo. O chefe do Executivo começa o dia com um encontro com influenciadores. O presidente também concede entrevista ao Diário Grande ABC e realiza reunião com prefeitos paulistas.C