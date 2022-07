Lula: Temos que ir para a rua mostrar que povo brasileiro quer democracia

Após o presidente Jair Bolsonaro (PL) instar os eleitores a irem às ruas pela “última vez” no 7 de Setembro, o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aclamou o povo para ir às ruas em defesa da democracia. “Não podemos nos render a esse fanfarrão”, afirmou em referência ao chefe do Executivo.

Mesmo diante da escalada de violência política, o petista disse que é preciso sair de casa e ir às ruas para ganhar as eleições. “Não precisamos aceitar nenhuma provocação… Ninguém precisa brigar com ninguém na rua”, afirmou. O receio com o aumento de casos violentos aumentou depois do assassinato do petista Marcelo Aloizio de Arruda pelo policial penal bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho, em Foz do Iguaçu (PR).

Em discurso apaziguador, Lula voltou a dizer que “não quero governar com ódio, que não faz bem ao ser humano”.