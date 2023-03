Política Lula tem nos dado trabalho com falas levianas, diz líder da oposição no Senado

Durante entrevista concedida à GloboNews, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), criticou as recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em especial a de que a Operação Lava Jato foi orquestrada em conjunto com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para destruir empreiteiras brasileiras.

“O presidente Lula nos dá muito trabalho, porque todo dia ele fala alguma coisa nova. Eu até cunhei como ‘lulices’. Ele tem sido pródigo em dizer, ou falar, de uma forma absolutamente leviana”, afirmou o senador.

Nesta semana, Lula também causou controvérsia ao se referir, numa entrevista, ao senador Sérgio Moro (União Brasil-PR). Na terça-feira, 21, o presidente afirmou que o seu pensamento enquanto esteve preso era que só ficaria bem “após f***r” com o ex-juiz da Lava Jato.