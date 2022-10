Lula tem 50% e Bolsonaro 36% dos votos válidos no 1º turno, diz Datafolha

Faltando um dia para o primeiro turno da eleição presidencial, pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (1) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança com 50% dos votos válidos e o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 36%. A senadora Simone Tebet (MDB) aparece com 6% dos votos válidos e Ciro Gomes (PDT) tem 5%.

Na simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 54% dos votos contra 38% do atual presidente da República.

Rejeição

A pesquisa Datafolha também mostra o presidente Bolsonaro na liderança da rejeição de votos para o pleito deste ano. De acordo com o levantamento, 52% dos entrevistados não votariam no chefe do Executivo “de jeito nenhum”. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o segundo mais rejeitado, com 40%.

Desde a volta de Lula na disputa nacional após a recuperação de seus direitos políticos, o instituto nunca registrou Bolsonaro com menos de 51% de rejeição. Já a rejeição a Lula permaneceu estável.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais para mais ou menos. O instituto entrevistou 12.800 pessoas em 310 cidades. O levantamento tem o registro BR-00245/2022 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foi contratado pela Folha e pela TV Globo.