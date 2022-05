Lula tem 44% das intenções de voto, Bolsonaro 32% e Ciro Gomes 8%, aponta Ipespe

A segunda rodada da pesquisa Ipespe de maio, divulgada nesta sexta-feira (13), mostra um cenário eleitoral de estabilidade. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permanece na liderança com os mesmos 44% de intenção de voto na pesquisa estimulada para o primeiro turno. Jair Bolsonaro é o segundo, com 32% dos votos, ante 31% no levantamento anterior. Ciro Gomes (PDT) manteve 8% das intenções.

Na sequência, vêm João Doria (PSDB) com 3%, André Janones (Avante) com 2% e Simone Tebet (MDB), com 1%. Felipe d’Avila (Novo), Luciano Bivar (União Brasil), Vera Lúcia (PSTU) e José Maria Eymael não pontuaram. Brancos e nulos são 7% e não souberam responder 3%.

Nas avaliações de segundo turno, Lula permanece à frente de Bolsonaro, com 54% dos votos a 35% do atual presidente. “Mas se mantém a tendência de estreitamento da diferença, que passou de 25 pontos em janeiro para 19 pontos agora”, pontua a pesquisa.

A avaliação do governo oscilou positivamente, dentro da margem de erro. Os que avaliam o governo como “ótimo e bom” foram de 31% para 32%, enquanto a avaliação negativa “ruim e péssimo” foi de 52% para 51%. A rejeição a Bolsonaro foi de 60% para 59%.

Segundo o levantamento, a temática econômica continua como tema mais importante para o eleitor. A inflação é hoje o problema mais relevante para 26% da população, seguido da educação, relevante para 24%. Somados, os temas econômicos representam a principal preocupação de 49% da população.

Foram realizadas 1.000 entrevistas, nos dias 9, 10 e 11 de maio. A margem de erro é de 3,2 pontos porcentuais. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02603/2022.