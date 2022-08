Lula tem 42,3% dos votos, Bolsonaro 34,1% e Ciro 7,3%, aponta pesquisa CNT/MDA

Pesquisa do Instituto MDA Pesquisa, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e divulgada nesta terça-feira, 30, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança nas intenções de voto para a Presidência da República no primeiro turno, com 42,3% no levantamento estimulado. O presidente Jair Bolsonaro (PL) segue em segundo lugar, com 34,1%.

Na nova rodada do levantamento, Lula oscilou positivamente 1 ponto porcentual e Bolsonaro cresceu 2 pontos, dentro da margem de erro. No entanto, vale ressaltar que a última pesquisa divulgada pelo instituto, em maio, ainda contava com nomes como o do ex-governador João Doria (PSDB), do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) e do deputado federal Andre Janones (Avante), que não fazem mais parte da corrida.

Em terceiro lugar está Ciro Gomes (PDT), com 7,3%. Na sequência aparecem Simone Tebet (MDB), que acumula 2,1% das intenções de voto, Luiz Felipe D’Ávila (Novo), com 0,3%; e Roberto Jefferson (PTB) com 0,2%. Leo Péricles (UP) e Vera Lúcia (PSTU) têm 0,1% de intenções de voto cada. Brancos e nulos são 5% e indecisos, 7,8%.

A pesquisa ainda conta com o nome de Pablo Marçal (PROS), que ficou com 0,4% das intenções de voto. Mas, seu partido já decidiu retirar sua candidatura para apoiar o ex-presidente Lula.

Segundo turno

Nas projeções para um eventual segundo turno, Lula manteve a liderança sobre todos os adversários. Contra Bolsonaro o petista tem 50,1% dos votos, e o atual presidente, 38,8%.

Bolsonaro só teria vantagem no segundo turno, segundo a pesquisa, se disputasse contra Simone Tebet. O atual presidente teria 41,6% e Tebet, 35% das intenções de voto.

Para o levantamento, foram realizadas 2.002 entrevistas no intervalo de 25 a 28 de agosto. A margem de erro é de 2,2 p.p., e o nível de confiança é de 95%. O número do registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-00950/2022.