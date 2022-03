Lula tem 40%, Bolsonaro, 29%; Ciro e Moro empatam em 9%, aponta Exame/Ideia

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando as intenções de voto para a Presidência, segundo pesquisa Exame/Ideia divulgada nesta quinta-feira, 24. De acordo com o levantamento, o petista tem 40% da preferência no cenário estimulado, contra 29% de Jair Bolsonaro (PL).

Assim como tem ocorrido em outras pesquisas, os pré-candidatos Ciro Gomes (PDT) e Sérgio Moro (Podemos) aparecem empatados em terceiro lugar. Ambos têm 9%. Eduardo Leite, possível pré-candidato do PSD, tem 2%, e João Doria (PSDB), que saiu vitorioso nas prévias dos tucanos, 1%. Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante) também têm 1%.

No cenário espontâneo, aquele em que os entrevistados expressam sua preferência sem dispor de opções, a distância entre Lula e Bolsonaro é menor. O petista tem 34,6% das intenções, enquanto o atual chefe do Executivo tem 25%. Ciro Gomes e Sérgio Moro empatam novamente, desta vez em 4%.

A pesquisa Exame/Ideia fez 1.500 entrevistas por telefone entre os dias 18 e 23 de março. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. O código de registro na Justiça Eleitoral é BR-04244/2022.