Lula suspende agenda para fazer novo procedimento no quadril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará uma infiltração no quadril na manhã desta quarta-feira, 26, para aliviar as dores no local, informou a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. Ele passou por procedimento semelhante no domingo, dia 23, em São Paulo. O presidente não tem compromissos oficiais marcados ao longo do dia. Lula tem reclamado publicamente de suas dores no quadril. Nesta terça-feira, 25, afirmou em sua live semanal que o desconforto está afetando seu humor. Disse, também, que deve passar por uma cirurgia para corrigir o problema na cabeça do fêmur em outubro.