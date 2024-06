Política Lula: STF poderia ter deixado que tema das drogas fosse discutido no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal (STF) pela discussão sobre a temática da descriminalização do porte da maconha. Na avaliação do petista, a Corte Suprema está tratando de temas que não são de sua responsabilidade e, neste caso, deveria ter deixado a discussão com o Congresso Nacional.

“Acho que a Suprema Corte está tratando de muitos casos que, muitas vezes, não precisaria nem tratar”, disse o presidente em entrevista à Rádio Itatiaia, nesta quinta-feira, 27.

Na avaliação de Lula, a decisão sobre a quantidade de gramas de porte de maconha não deveria ser de advogado, mas de pessoas da área da saúde. “Quando a gente fica entrando em muitos temas, em temas polêmicos, acho que a gente pode correr risco”, disse. “Quando a gente planta vento, a gente pode colher tempestade.”

“Vai para Suprema Corte somente coisa que tiver ligado à Constituição. Senão, não precisa ir”, comentou. Nesse sentido, Lula disse que a “culpa” também é de quem entra com recursos em determinados temas.

Apesar das críticas, o petista disse que o STF tem um “papel extraordinário”. Em sua avaliação, a Suprema Corte é uma espécie de “guardiã da nossa Constituição”.