Lula sobre morte de Saturnino Braga: ‘Grande político e companheiro’

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, publicou no período da tarde desta quinta-feira, 3, uma nota homenageando o ex-prefeito do Rio de Janeiro e ex-senador Saturnino Braga, que morreu nesta quinta-feira aos 93 anos. Lula classificou Saturnino como “grande político e companheiro”.

“Primeiro prefeito do Rio de Janeiro eleito democraticamente pós-ditadura, Saturnino foi grande defensor da democracia e participante da vida pública do Brasil e do Rio de Janeiro, onde foi – além de prefeito – vereador, deputado, senador da República e secretário de Desenvolvimento Econômico de Niterói. Sempre militando pelas causas populares”, declarou o presidente da República. “Meus sentimentos aos seus três filhos, Adélia, Bruno e Antonio Frederico, amigos, companheiros e admiradores de sua grande e honrada trajetória política”, disse Lula.

O presidente da República se manifestou por meio de uma nota oficial publicada no site do Palácio do Planalto.