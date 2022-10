Lula sobre ministérios: ‘Se ainda não ganhou, não pode sentar na cadeira’

Em ato público ao lado da senadora Simone Tebet (MDB), o candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ao ser questionado sobre a participação da emedebista em um eventual ministério, disse que, “se você está numa disputa eleitoral e ainda não ganhou, você não pode sentar na cadeira”.

“Eu primeiro preciso ganhar as eleições para depois discutir com o governo quais as forças políticas que vão participar porque isso não é um negócio, é uma ação programática. A Simone, com toda a seriedade de sua vida política, na primeira conversa que ela teve comigo, ela apresentou pontos que para ela significam muita importância para execução de um programa. É em torno deste programa que nós vamos trabalhar juntos”, reforçou Lula.

Ao declarar apoio a Lula, Tebet apresentou cinco propostas a serem incluídas no plano de governo, como a composição de um ministério plural com mulheres e negros e uma lei que iguale os salários entre homens e mulheres. Sobre esta última, o petista disse que “vamos fazer isso ser aprovado e funcionar”.

O ex-presidente afirmou ainda que Tebet estará ao seu lado e do vice Geraldo Alckmin (PSB) para recuperar a democracia e bem-estar social e que seu envolvimento na campanha será fundamental para vencer as eleições.

“Depois que a gente ganhar, vamos sentar numa mesa e vamos começar a discutir como a gente monta a equipe para dar vazão àquilo que são nossas propostas”, emendou, sem descartar a participação de Tebet em um eventual novo governo. Ambos negam que a negociação de cargos tenha entrado no acordo que garantiu a aliança entre ambos.