Lula sobre MCMV: Roda-gigante do País começa a girar a partir de hoje

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou nesta terça-feira, 14, o relançamento do Minha Casa, Minha Vida e afirmou que a medida vai fazer a

roda-gigante do País começar a girar.

A declaração foi feita em Santo Amaro, interior da Bahia, em cerimônia que marcou a volta do programa que foi marco dos governos petistas.

De acordo com Lula, hoje foi o início da reconstrução do País com a retomada de obras paralisadas. “A partir de hoje, vou começar a viajar o Brasil com meus ministros. Vamos visitar Estados, cidades, e fazer com que obras paralisadas voltem a ser construídas. São 14.800 obras paradas e vamos tocar todas elas”, declarou o presidente, que ainda disse que a cidade baiana mereceria uma universidade.

“Vamos voltar a sorrir, ter esperança, alegria, isso vai acontecer porque montei um governo de muita qualidade. Se fosse a seleção, teria montado a melhor seleção que o Brasil já conheceu”, brincou Lula. Ele voltou a afirmar que o governo não tem espaço para errar.