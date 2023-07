Política Lula sobre Bolsonaro inelegível: Problema da Justiça que não mexe com tranquilidade do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado que o julgamento que declarou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos é um “problema da Justiça” e não afeta a tranquilidade do governo.

Foi a primeira vez que Lula se pronunciou sobre a decisão desfavorável a seu oponente nas eleições de 2022. Bolsonaro foi condenado ontem (30) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político nas eleições do anos passado e ficará inelegível por oito anos.

“Isso é um problema da Justiça, não é problema meu. Ele sabe o que fez. Se ele acertou será recompensado, se errou, será julgado e punido. Esse é um problema da Justiça que não mexe com a tranquilidade do governo”, disse após visitar o treino da seleção brasileira feminina de futebol, em Brasília.

Questionado se haverá troca no Ministério do Turismo essa semana, Lula desconversou e disse apenas que “quando fizer mudança, vocês vão saber”. Há expectativa pela mudança no comando da pasta, hoje liderada pela ministra Daniela Carneiro, para o deputado federal Celso Sabino no lugar.