Lula segue em São Paulo; Bolsonaro permanecerá em Brasília

Nesta sexta-feira (7), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) participam de caminhada em Guarulhos (SP), ao lado do ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT), candidato ao governo do Estado. Além de fortalecer a candidatura de Haddad, intensificar a agenda no Sudeste é vista pela campanha petista como um dos principais objetivos nesta segunda etapa da corrida eleitoral. Lula e Alckmin recebem também a ex-candidata a presidente Simone Tebet (MDB), que anunciou apoio à chapa. O presidente Jair Bolsonaro (PL) segue em Brasília onde, de acordo com a agenda presidencial, recebe o subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, Renato de Lima França.