Política Lula segue com campanha no Norte; Ciro dará entrevista à ‘CNN Brasil’

Nesta quinta-feira, 1, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue com sua agenda no Norte do País. O candidato participa de atos em Belém (PA). Ciro Gomes participa da entrega do plano “País pela Infância e Adolescência”, pela manhã, em São Paulo. À noite concede entrevista à CNN Brasil. A candidata a presidente pelo MDB, Simone Tebet, cumpre agenda no Rio Grande do Sul, onde encontra aliado e visita a Expointer.

Vera Lúcia do PSTU, concede entrevista à Rádio Gaúcha, em Porto Alegre. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), não informou agenda, mas o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou que ele grava pela manhã entrevista à RedeTV! a ser veiculada à noite no telejornal da emissora.