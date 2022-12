Lula: Se tiver que anunciar ministro, anuncio, mas não tem nada certo

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta, 2, que está tranquilo para anunciar decisões e que não quer se precipitar para não ter que recuar no futuro.

“Se tiver que anunciar ministro (semana que vem), vou anunciar. Não posso dar passo para frente e voltar atrás. Não tenho pressa porque só tomo posse no dia 1º de janeiro”, disse a jornalistas ao chegar ao Centro Cultural do Banco do Brasil, onde funciona o gabinete de transição.

Lula disse que não fará segredo de suas indicações e também quer se manter informado pela imprensa. “Tudo o que as pessoas falarem é bom vocês publicarem para eu ficar sabendo, mas quando eu falar que vai valer, quero que vocês divulguem o nome das pessoas que eu indicar”, disse.