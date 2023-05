Lula se reúne nesta terça-feira, 2, com o ministro da Agricultura Carlos Fávaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se nesta terça-feira, 2, às 15 horas, no Palácio do Planalto, com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, de acordo com agenda divulgada na noite desta segunda-feira, dia 1º.

O encontro é realizado após o imbróglio causado pelo “desconvite” por parte da organização da Agrishow a Fávaro, que culminou com a ameaça de retirada do patrocínio do Banco do Brasil à feira.

Às 10 horas, Lula tem um encontro com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também no Planalto.

Às 11h30, o presidente se reúne com o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, no Itamaraty, seguido de um almoço oferecido pelo brasileiro, às 12h30.

Às 17 horas, Lula se encontra com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, no Palácio da Alvorada.