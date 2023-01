Política Lula se reúne com premiê e fala em retomar transporte aéreo com Barbados

Na primeira reunião bilateral às margens da VII Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, nesta terça-feira, 24, em Buenos Aires, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou reservadamente com a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley. Nas redes sociais, ele falou em retomada do transporte aéreo com o país caribenho.

“Excelente encontro com a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley. Um país próximo do Brasil que queremos aproximar ainda mais, buscando voltar a ter transporte aéreo entre nossos países”, publicou Lula.

A próxima reunião bilateral do petista será com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.