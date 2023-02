Lula se reúne com governador de Sergipe em Aracaju e volta a Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou na tarde desta quarta, 15, em Aracaju, de almoço com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). Deputados federais do Estado também marcaram presença. Depois do encontro, que encerrou dois dias de agendas pelo Nordeste, Lula embarcou de volta para Brasília, onde deve chegar no fim da tarde e seguir diretamente para o Palácio da Alvorada, sua residência oficial.

O encontro com Mitidieri foi articulado pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, que já foi deputado federal representando o Estado; e pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE). Os ministros Rui Costa (Casa Civil), Renan Filho (Transportes) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social) também participaram.

Mais cedo, em Maruim (SE), Lula participou de cerimônia para marcar a retomada das obras de duplicação da BR-101. Nesta terça, 14, esteve em Santo Amaro (BA) para relançar o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. O presidente dormiu em Salvador e, assim, não pôde comparecer à festa de 43 anos do PT, promovida em um clube de luxo de Brasília.