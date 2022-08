Lula se reúne com empresários da construção civil

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne na noite desta terça-feira, 23, com empresários da construção civil em um hotel na zona sul de São Paulo. Ele está acompanhado do candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), e do coordenador do programa de governo petista, Aloizio Mercadante.

Entre os participantes estão o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins; o presidente da Secovi-SP, Rodrigo Luna, e o presidente da Federação Internacional Imobiliária (Fiabci), José Romeu Ferraz Neto.