Lula se reúne com cúpula da campanha para discutir agenda e tática do 2º turno

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está reunido em São Paulo com a cúpula de sua campanha para discutir as próximas agendas e as melhores estratégias para enfrentar o segundo turno contra o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). O encontro acontece no escritório político do PT, na zona oeste da capital paulista. Estão com Lula a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, o coordenador do programa de governo, Aloizio Mercadante, os coordenadores de comunicação da campanha, Edinho Silva e Rui Falcão, e outros auxiliares políticos.