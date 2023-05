Lula se refere a ACM Neto como ‘grampinho’ em evento na Bahia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se referiu, nesta quinta-feira, 11, a ACM Neto (União Brasil) como “grampinho”. A fala foi feita durante uma agenda oficial, no lançamento do Plano Plurianual Participativo, em Salvador. O petista citou o adversário político para elogiar o desempenho eleitoral do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT), que derrotou o ex-prefeito da capital baiana na corrida pelo Palácio da Ondina no ano passado.

ACM Neto é secretário-geral do União Brasil. A legenda hoje comanda três ministérios (Comunicações, Turismo e Integração e Desenvolvimento Regional), mas tem contrariado em votações os interesses do Palácio do Planalto. Resultante da fusão de DEM e PSL, a legenda se diz independente, mas briga por mais cargos no governo Lula. Daniela Carneiro (Turismo) pediu desfiliação da sigla, em uma frente de crise na bancada da Câmara, e Juscelino Filho (Comunicações) usou verba do orçamento do secreto para asfaltar estrada que passam propriedades de sua família.

Grampinho é uma alcunha dada por adversários a ACM Neto em razão de um escândalo de escutas telefônicas revelado nos anos 2000, protagonizado pelo avô Antonio Carlos Magalhães para grampear colegas no Senado. Na ocasião, ACM Neto era deputado federal e opositor de Lula em seu primeiro mandato. Grampinho é ainda apelido pejorativo dado a pessoas de baixa estatura.

A referência foi feita por Lula no final do evento. O presidente estava discursando sobre o processo de escolha da candidatura de Rodrigues. Lula relatou os diálogos que teria empreendido com o senador Jaques Wagner (PT-BA), militante histórico da sigla. “Wagner, vai estar difícil, a gente vai perder. Vamos ver se tem outro nome aí. O cara vai ganhar. Eu vim para cá, Jerônimo (tinha) 3%. O ‘grampinho’, quase 80%”, disse o presidente. Seu discurso foi interrompido pelos risos da plateia.