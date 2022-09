Lula se diz ‘incomodado’ pelo uso constante uso do direito de resposta

“Vidraça” da noite, o candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que passou boa parte do primeiro bloco do debate com os candidatos promovido pela TV Globo utilizando o direito de resposta para responder a acusações do presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente repetiu algumas vezes que se sentia “incomodado” por atrapalhar o debate, impedir a participação de adversários e expor propostas.

“Eu fico incomodado de pedir toda hora de pedir direito de resposta”, disse o petista. “Mas não é possível conviver com alguém que é cara de pau”, disse, ao declarar que o ex-prefeito Celso Daniel era seu amigo, após Bolsonaro relacionar a morte do ex-prefeito de Santo André a ele ao PT.

“Culpar o Lula da morte do Celso Daniel, seja responsável, você tem uma filha de 10 anos assistindo o programa que você está fazendo. Seja bastante responsável, pare de mentir porque o povo não suporta mais”, concluiu o petista.