Lula se compromete a realizar conferência nacional para favelas, caso eleito

O candidato do PT à Presidência da República, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se comprometeu a realizar, caso eleito, uma conferência nacional voltada para os povos das favelas no País. Segundo ele, o objetivo do evento seria discutir políticas públicas focadas nas comunidades. “Nós precisamos acabar com essa história de que o Estado só participa da comunidade quando vem a polícia para cá para bater em alguém”, disse o petista, em breve discurso nesta quarta-feira (12) durante encontro com lideranças comunitárias no Rio de Janeiro, antes de iniciar passeio pelo Complexo do Alemão.

Do evento participaram o prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD), que já anunciou apoio público a Lula, e a esposa do petista, Rosângela da Silva, conhecida como Janja. “Queremos que a polícia seja um dos componentes de políticas públicas do Estado”, disse Lula.

Em uma fala destacando a importância da implantação de políticas públicas com foco nas favelas e criticando a violência policial nas comunidades, o ex-presidente enfatizou que, “antes de vir a polícia, tem que vir a educação, saúde, cultura e melhoria da vida das pessoas”. “A polícia, quando vier, ela vem em outro clima, porque não é possível que a gente só apareça em páginas policiais, com violência, morte, chacinas”.

De olho na mudança em relação à ação policial, Lula se comprometeu a criar também um comitê de cultura. “Prometo a vocês que este País vai mudar, e vai mudar para melhor”, finalizou o candidato do PT à Presidência.

Lula segue a agenda de campanha e, nesta tarde, viaja para Salvador, na Bahia, onde participa de caminhada com Jerônimo Rodrigues (PT), candidato ao governo baiano, às 16h30.