Política Lula reúne-se com Rui Costa, Haddad, Padilha e líderes do governo na segunda-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reúne-se nesta segunda-feira, 11, com ministros e líderes do governo no Congresso. A semana será decisiva para o avanço da agenda do Palácio do Planalto no Legislativo.

Uma série de projetos cruciais para a equipe econômica, como a reforma tributária e medidas para incrementar a arrecadação e, com isso, tentar zerar o déficit das contas públicas, podem ser votados.

Participarão do encontro no Palácio do Planalto, às 9h30, os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

Estarão presentes também o líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e no Congresso, Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP).

O calendário para as votações no Congresso será apertado, já que os parlamentares estão a doze dias do recesso, ainda com o Orçamento de 2024 pendente de aprovação.

A liberação de emendas, diante da insatisfação política de deputados e senadores, será fundamental.

Às 11 horas, Lula participa no Palácio do Planalto do lançamento do “Plano Nacional Ruas Visíveis: pelo direito ao futuro da População em Situação de Rua”.

Às 15 horas, o presidente da República se reúne com Rui Costa e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.