Lula relata conversa com Dilma e diz que ex-presidente está ‘bem e falante’

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 25, em rede social, que conversou com a também ex-presidente Dilma Rousseff, que passa hoje por exames em hospital de Porto Alegre após sentir-se mal. “Falei com a @dilmabr hoje 9h da manhã e ela já estava se sentindo melhor, falante como sempre. Se Deus quiser em breve já estará de volta em casa, recuperada e com muita disposição pra nossa luta”, escreveu Lula. Dilma Rousseff passa por exames no Hospital Moinho de Ventos, em Porto Alegre, após um mal-estar sofrido na noite desta segunda-feira, dia 24. De acordo com nota divulgada na manhã desta terça pela assessoria da ex-presidente, ela estava acompanhada pelo médico Paulo Caramori.