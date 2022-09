Lula reforça campanha contra a abstenção: ‘Por favor, vá para a urna, vote’

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reforçou nesta quinta-feira, 22, sua campanha contra a abstenção nessas eleições. Nas contas do petista, a diminuição das abstenções pode garantir sua vitória ainda em primeiro turno.

“Eu queria que você comparecesse, você que acha que vai se abster, você que acha que não gosta de ninguém. Por favor, vá para a urna, vote, escolha quem você acreditar que vai consertar esse País. Mas vote, para você ter o direito de reclamar, de xingar, de cobrar. Se você não for votar, você não vai poder cobrar nada de ninguém”, declarou o candidato em entrevista ao Programa do Ratinho, do SBT.

Firme na ofensiva pelo voto útil, Lula reforçou críticas ao candidato Ciro Gomes (PDT) e disse que o adversário está “surtando” ao criticá-lo com tanta veemência. “Ele foi ministro da Fazenda durante três meses. Sabe qual era a taxa de juros quando ele foi ministro? 55%. Se ele tiver memória curta, é importante ele lembrar”, declarou.