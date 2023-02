Lula recicla slogan de JK com promessa de obras de infraestrutura

Em visita às obras de duplicação da BR-101, em Maruim, Sergipe, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou sua promessa de acelerar a entrega de obras de infraestrutura no País. “O Brasil não para mais. Vão ser quatro anos que vão valer por 40, de tanto que a gente vai trabalhar”, afirmou.

A máxima “40 anos em 4” foi utilizada em momentos da última campanha eleitoral e faz alusão ao lema “50 anos em 5”, slogan que elegeu Juscelino Kubitschek presidente da República em 1955. O Plano de Metas de JK previa grandes investimentos na infraestrutura nacional e se desdobrou, inclusive, na construção de Brasília e na transferência da capital para o interior do Brasil.

Sob o sol do Nordeste, Lula fez a visita às obras utilizando um boné do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Ele estava acompanhado pelos ministros Renan Filho (Transportes), Rui Costa (Casa Civil), Márcio Macêdo (Secretaria-geral da Presidência) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social).

Em rápida conversa com a imprensa, Lula voltou a dizer que vai andar pelo País anunciando obras de infraestrutura, saneamento básico e habitação. Na terça-feira, o presidente esteve em Santo Amaro, na Bahia, para o relançamento do programa Minha Casa, Minha Vida. “A roda gigante da economia vai voltar a funcionar. O País vai voltar a crescer”, declarou o presidente.

Lula agradeceu ao Congresso Nacional pela aprovação da chamada Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição, que abriu espaço fiscal de R$ 198 bilhões no orçamento deste ano. E brincou que, se faltar verba para concluir as obras paradas, o senador Rogério Carvalho (PT-SE), presente à visita, vai aprová-la no Senado.

Ao longo da visita, Lula afirmou ainda que o governo estuda “com carinho” como colocar em funcionamento o Canal do Xingó, em Sergipe, para garantir o abastecimento de água. “O ministro Waldez (Goés, da Integração Nacional) já preparou toda a parte técnica do canal do Xingó””, acrescentou Macêdo.

Renan Filho afirmou que o objetivo é entregar todos os trechos da BR-101, visitada nesta quarta por Lula, até o fim do governo. O trecho norte da rodovia, até dezembro. “Hoje é um marco simbólico, porque estamos retomando todas as obras do País”, disse o ministro dos Transportes, que ainda acenou com a duplicação da BR-235. “É uma necessidade do povo sergipano”.