Lula recebe Tony Blair nesta segunda-feira no Planalto e tem reunião com ministros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o ex-primeiro ministro britânico, Tony Blair, nesta segunda-feira, 22, em audiência marcada para as 15h30 no Palácio do Planalto. Lula já havia recebido Blair em setembro do ano passado, quando debateram “geopolítica internacional, as perspectivas do mundo em desenvolvimento e as principais contribuições do Brasil para o aprimoramento da governança global”.

Às 16h30, Lula se reúne com representantes de diversos ministérios. Além do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, estão previstas as participações dos ministros da Casa Civil, Rui Costa; Educação, Camilo Santana; Saúde, Nísia Trindade; do secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan; da secretária-executiva da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Cristina Kiomi Mori; também se reúne com o o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli; e com o secretário de Governo Digital do MGI, Rogerio Souza Mascarenhas.

A agenda de Lula ainda traz uma reunião com secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil substituto, Marcos Rogerio de Souza, às 14h40.