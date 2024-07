Lula rebate acusações de estar cansado e convida críticos a acompanharem sua rotina de agendas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu as acusações de que está “cansado”, na esteira de apontamentos etaristas que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vem recebendo. O chefe do Executivo, então, convidou aqueles que o acusam de estar cansado para acompanhar suas agendas.

“Estou vendo vários artigos de colunistas dizendo que estou cansado por causa do Biden, nos Estados Unidos”, comentou o presidente. “Então, todos que acham que eu estou cansado, eu convido a fazer uma agenda comigo durante o meu mandato”, afirmou.

“Se ele aguentar acordar às 5h e dormir meia-noite todo dia, aí pode dizer que estou cansado”, rebateu. “Quero ver quem fala que estou cansado, que está sentado com a bunda na cadeira escrevendo, se tem coragem de levantar e ir para a rua andar.”

As declarações ocorreram nesta sexta-feira, 5, durante cerimônia de inauguração do Edifício Acadêmico e Administrativo da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN – Unifesp) em Osasco, São Paulo. Na fala, Lula citou as diversas visitas a Estados que fez nas últimas semanas, de olho nas eleições municipais.

O presidente, então, disse que a primeira-dama, Rosângela da Silva, é “testemunha ocular” de sua condição física. “Quando eu falo que tenho 70 anos de idade, energia de 30 e tesão de 20, estou falando com conhecimento de causa.”