Lula propõe criar sistema único de segurança pública e universidade para o setor

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu nesta terça-feira, 30, se eleito, criar o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), que seria subordinado a um Ministério da Segurança Pública. Após reunião com governadores e ex-governadores, o petista se comprometeu ainda com a criação de uma Universidade Federal da Segurança Pública para a formação dos profissionais.

“Vamos criar o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública que vai incluir Ministério Público e Defensoria Pública. Vamos retomar as bolsas para melhor formar os policiais”, afirmou Lula após o encontro. “Vamos contribuir para que Estados cumpram com suas funções para diminuir de verdade a violência. Vamos assegurar recursos ao fundo de segurança pública e fundo penitenciário, vamos fazer fundo funcionar de verdade”, acrescentou, sem detalhar a fonte de recursos para expansão dos gastos públicos na área.

Lula também fez aceno ao público feminino e prometeu implantar a patrulha Maria da Penha em cooperação com guardas municipais. “Os homens que gostam de bater em mulheres que se preparem, vamos ser muito mais duros com eles”, afirmou.

Lula afirmou que pretende, se eleito, fazer acordo com países vizinhos para combater o tráfico de drogas e fortalecer as fronteiras. “Se não quebrar o poder financeiro das organizações criminosas, fica muito mais difícil vencê-las”, avaliou o candidato. “Vamos reorganizar o sistema penitenciário separando presos com grau de periculosidade”, seguiu, em leitura de listas de promessas.

Para o petista, a criação de escolas em tempo integral também é uma ferramenta para combater o crime.

Antes de Lula, seu candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que a chapa tem a melhor proposta de segurança pública para o País. “Ouvimos hoje a experiência de quem está na ponta”, declarou, sobre a reunião com governadores e ex-governadores que sistematizou as propostas para a segurança pública da campanha.