Política Lula promete retomar investimentos do governo federal no Rio de Janeiro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à Presidência, prometeu retomar investimentos do governo federal no Estado do Rio de Janeiro, caso seja eleito.

O petista participou de uma caminhada em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira, 11, ao lado do prefeito Wagner Carneiro, presidente estadual do União Brasil fluminense.

“Nós vamos voltar a governar o país e fazer com que o Rio de Janeiro receba investimentos e o respeito necessário do governo federal”, prometeu Lula.

O petista afirmou ainda que pretende investir em programas de inclusão social. “Nós vamos voltar a fazer programas de inclusão social e pontos de cultura no Rio de Janeiro”, afirmou.

“Vamos cuidar das cidades. É nas cidades que o povo briga por saúde, por educação e asfalto”, disse o petista.