Lula promete responsabilidade fiscal, credibilidade e previsibilidade

Em entrevista à imprensa internacional, o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu responsabilidade fiscal, credibilidade e previsibilidade se eleito. “Não tem ninguém do mundo que tenha mostrado mais responsabilidade fiscal do que nós mostramos”, disse Lula. “Vamos ser responsáveis, mas vamos cuidar de fazer o Bolsa Família”, prometeu.

A ideia do PT é manter o benefício do Auxílio Brasil em R$ 600.

O ex-presidente da República chamou a responsabilidade fiscal e a previsibilidade de elementos “necessários”. “As pessoas precisam saber o que vai acontecer à luz do dia”, declarou. “O Brasil precisa de governo que tenha credibilidade, que gera estabilidade.”

Na entrevista, Lula voltou a falar em recriar o Conselho do Desenvolvimento Econômico e Social e as conferências internacionais para decidir as políticas públicas. A melhor forma de diminuir a relação dívida/PIB é o crescimento econômico. E vamos fazer isso”, avaliou.